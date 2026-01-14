Les rendez-vous du chocolat au château de Villesavin Tour-en-Sologne

Les rendez-vous du chocolat au château de Villesavin

Château de Villesavin Tour-en-Sologne Loir-et-Cher

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

2026-10-18

Les rendez-vous du chocolat au château de Villesavin. Ce rendez-vous gastronomique autour du chocolat est désormais un classique au château de Villesavin de Tour-en-Sologne. Un classique attendu et pourtant toujours surprenant d’une année sur l’autre. Des artistes chocolatiers offrent au public leurs plus belles oeuvres et leurs créations les plus gourmandes ! Le parc du château est un véritable écrin qui laisse aux visiteurs le plaisir de sentir le chocolat, de regarder, de goûter, d’écouter le plaisir des petits et des grands à chaque dégustation. Venez vous aussi aiguiser vos sens et votre gourmandise au château de Villesavin bien sûr ! Marché complice s’associe à la manifestation producteurs et artisans Militants de la qualité sont attendus. .

Château de Villesavin Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

A gourmet chocolate event. Chocolate artists offer the public their most gourmet creations! The château’s grounds are a showcase for the pleasure of smelling chocolate, looking at it, tasting it… and indulging your sweet tooth!

