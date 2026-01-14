Un soir d’été à Villesavin Tour-en-Sologne

Un soir d’été à Villesavin

Château de Villesavin Tour-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Un soir d’été à Villesavin. Organisé par Les Amis de Villesavin . A partir de 19h30, dîner dans le parc proposé par des producteurs locaux, ou pique-nique selon votre préférence, suivi d’un concert. Cette année embarquez pour un voyage musical unique avec Apple Juice, un ensemble passionné qui rejoue les standards des Beattles avec une grande fidélité. Une soirée festive en perspective. 10 .

Château de Villesavin Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 46 42 88 chateauvillesavin@wanadoo.fr

English : Un soir d’été à Villesavin

A summer evening in Villesavin. Organized by Les Amis de Villesavin . From 7:30pm, dinner in the park with local producers, or picnic of your choice, followed by a concert.

