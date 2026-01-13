Jeu de piste Halloween au château de Villesavin

Château de Villesavin Tour-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-19 10:00:00

fin : 2026-11-01 12:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Jeu de piste Halloween au château de Villesavin.

Jeu de piste Halloween au château de Villesavin. Régis le régisseur a été assassiné, découvre le meurtrier et pour quelle raison il a été tué. Des énigmes, de la logique, une bonne aventure à faire en famille. 6 .

Château de Villesavin Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 46 42 88 chateauvillesavin@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Halloween treasure hunt at Château de Villesavin.

L’événement Jeu de piste Halloween au château de Villesavin Tour-en-Sologne a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT41