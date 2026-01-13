Jeu de piste Halloween au château de Villesavin Tour-en-Sologne
Jeu de piste Halloween au château de Villesavin Tour-en-Sologne lundi 19 octobre 2026.
Jeu de piste Halloween au château de Villesavin
Château de Villesavin Tour-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-11-01 12:00:00
Date(s) :
2026-10-19
Jeu de piste Halloween au château de Villesavin.
Jeu de piste Halloween au château de Villesavin. Régis le régisseur a été assassiné, découvre le meurtrier et pour quelle raison il a été tué. Des énigmes, de la logique, une bonne aventure à faire en famille. 6 .
Château de Villesavin Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 46 42 88 chateauvillesavin@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Halloween treasure hunt at Château de Villesavin.
L’événement Jeu de piste Halloween au château de Villesavin Tour-en-Sologne a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT41