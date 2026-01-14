Villesavin grandeur nature. Abeilles, brebis et nature

Château de Villesavin Tour-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

La journée des abeilles noires et du mouton au Château de Villesavin

Journée de l’abeille noire et du mouton de Sologne au Château de Villesavin. Organisée par l’association agneau de Sologne et le château de Villesavin Vous découvrirez le travail de la laine, la tonte des brebis , une exposition , des chiens de troupeau mais aussi une ruche vitrée, un parcours pédagogique des animations pour enfants, l’extraction de miel…. une grande variété de plante et de déco de jardin complète le weekend. Une journée familiale et pédagogique. 6 .

Château de Villesavin Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 46 42 88 chateauvillesavin@wanadoo.fr

English :

Black bees and sheep day at Château de Villesavin

L'événement Villesavin grandeur nature. Abeilles, brebis et nature Tour-en-Sologne a été mis à jour le 2026-01-14