Concours de belote au Chatelet Le Châtelet samedi 31 octobre 2026.

Le Châtelet Cher

Samedi 2026-10-31 14:30:00
fin : 2026-10-31

2026-10-31

Le Châtelet se met à l’heure des cartes!
Les pêcheurs vous invitent à participer à un après-midi de compétition conviviale autour de la belote.   .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50 

English :

Le Châtelet goes card time!

L’événement Concours de belote au Chatelet Le Châtelet a été mis à jour le 2025-12-12 par OT CHATEAUMEILLANT