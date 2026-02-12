Concours de belote de la MJC Salle du Riveau Naintré

Concours de belote de la MJC

Salle du Riveau Rue de Chédeville Naintré Vienne

Participez au concours de belote de la MJC ! Chaque équipe repart avec un lot.

Ouverture des portes à 14h.

Attention, les places sont limitées ! Réservez dès maintenant auprès de la MJC. .

