Concours de belote de la MJC Salle du Riveau Naintré
Salle du Riveau Rue de Chédeville Naintré Vienne
–
Participez au concours de belote de la MJC ! Chaque équipe repart avec un lot.
Ouverture des portes à 14h.
Attention, les places sont limitées ! Réservez dès maintenant auprès de la MJC. .
Salle du Riveau Rue de Chédeville Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr
