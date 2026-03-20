Concours de belote du club des Ainés La Souterraine
Concours de belote du club des Ainés La Souterraine samedi 11 avril 2026.
Concours de belote du club des Ainés
Rue du Coq La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Partagez un moment convivial, et tentez de gagner un lot gourmand. Inscription: 9€ .
Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine clubdesaines23300@orange.fr
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English : Concours de belote du club des Ainés
L’événement Concours de belote du club des Ainés La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Pays Sostranien