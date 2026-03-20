Concours de belote du club des Ainés

Rue du Coq La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Partagez un moment convivial, et tentez de gagner un lot gourmand. Inscription: 9€ .

Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine clubdesaines23300@orange.fr

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English : Concours de belote du club des Ainés

L’événement Concours de belote du club des Ainés La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Pays Sostranien