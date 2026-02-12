Le Sentier des Maçons allée du Cheix La Souterraine

Le Sentier des Maçons

allée du Cheix Etang du Cheix La Souterraine Creuse

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

2026-09-06

Le Vélo-club de La Souterraine réédite la rando du Sentier des Maçons avec trois parcours de VTT 60 km, 42 km et 25 km, mais aussi 2 parcours pédestres 10 km et 18 km.

A l’arrivée remise du trophée challenge Avia Picoty Mc Donald’s aux clubs les plus représentés. Restauration, dégustation d’huîtres et de viande limousine, banda… bref tout pour conclure joyeusement cet incontournable évènement rando pleine nature.

Départs dès 8h30 pour la rando VTT. A 9h pour la rando pédestre runner. Possibilité de se restaurer sur place à l’issue de la rando, y compris pour les accompagnant(e)s non randonneurs. .

allée du Cheix Etang du Cheix La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 31 66 30 vclasouterraine@gmail.com

