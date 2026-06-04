Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine samedi 19 septembre 2026.

La Souterraine

Journées du Patrimoine à La Souterraine

La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

De nombreuses visites au programme:

l’église en visite libre en dehors des offices, visite libre également pour la crypte de l’église et l’espace Patrimoine, la Porte St Jean, la Porte du Puy Charraud , la Tour de Bridiers et la lavoir de Bridiers ainsi qu’à la Micro-Folie. Des acteurs de la Fresque de Bridiers seront présents sur le site ainsi qu’à l’espace Patrimoine.

Chapelle des Pentes le 21 septembre de 10h à 18h sur réservation au 06 04 08 77 21 .

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 80

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English : Journées du Patrimoine à La Souterraine

L’événement Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine a été mis à jour le 2026-06-10 par Creuse Tourisme