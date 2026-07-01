Goliath en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine

Informations pratiques

La Souterraine

Goliath en concert

Centre Culturel Yves Furet Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Dans le cadre de la soirée d’ouverture et de la présentation de la saison culturelle Yves Furet:

Au fil d’une écriture contemporaine, ce trio de chanson française aux talents pluriels sillonne autant de sujets qu’il a à cœur de partager la norme, la mort, l’amour, les désirs ou encore la folie. Parfois durs ou poignants, les textes témoignent d’une parole intime, d’un regard sans raccourci sur l’humain, ses failles et ses forces.

L’écriture des mélodies est rythmique et ciselée. Ici, elle prend sa place au service des textes qui se veulent précieux. L’instrumentation devient ainsi épurée, se teintant parfois de folk, de blues ou encore de jazz. Le trio recherche l’équilibre entre légèreté et profondeur avec une attention toute particulière aux harmonies vocales. .

Centre Culturel Yves Furet Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

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English : Goliath en concert

L’événement Goliath en concert La Souterraine a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Sostranien