Visitez le chantier d’insertion TUS avec votre Pass IAE !, La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, La Souterraine

Visitez le chantier d’insertion TUS avec votre Pass IAE ! Mardi 8 septembre, 10h00 La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T10:00:00+02:00 – 2026-09-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-08T10:00:00+02:00 – 2026-09-08T12:00:00+02:00

Découvrez les coulisses du chantier d’insertion « TUS » ! Le chantier d’insertion Transport d’Utilité Sociale 23 – TUS 23 est géré par la Maison de l’emploi et de la formation 23 basée à La Souterraine. Ses locaux sont situés à Guéret, La Souterraine et Aubusson. Il est composé de salariés embauchés sur des contrats de 25 heures par semaine. Les salariés bénéficient de rendez-vous individuels d’accompagnement socio-professionnel tous les 15 jous en vue de repérer et lever les difficultés qui font

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Découvrez les coulisses du chantier d’insertion « TUS » ! Le chantier d’insertion Transport d’Utilité Sociale 23 – TUS 23 est géré par la Maison de l’emploi et de la formation 23 basée à La Souterraine. Recrutement Insertion