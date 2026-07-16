Atelier – Enrichir mes démarches: découverte et prise en main de PASS EMPLOI et MEE, La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, La Souterraine
jeudi 20 août 2026 · La Souterraine - PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 · La Souterraine
Informations pratiques
Atelier – Enrichir mes démarches: découverte et prise en main de PASS EMPLOI et MEE Jeudi 20 août, 14h00 La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T14:00:00+02:00 – 2026-08-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T14:00:00+02:00 – 2026-08-20T16:00:00+02:00
Un atelier pour apprendre à utiliser les outils numériques PASS EMPLOI et MES EVENEMENTS EMPLOI, repérer les actions utiles, s’inscrire facilement à des ateliers, déclarer ses 15h et mieux suivre son parcours d’insertion. Objectif: Gagner en autonomie, ne pas passer à côté d’opportunités et devenir acteur de son parcours vers l’emploi.
Atelier ouvert aux allocataires du rSa avec démonstrations et prise en main concrète.
La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/683245 »}]
Un atelier pour apprendre à utiliser les outils numériques PASS EMPLOI et MES EVENEMENTS EMPLOI, repérer les actions utiles, s’inscrire facilement à des ateliers, déclarer ses 15h et mieux suivre son
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