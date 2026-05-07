Loto Salle des Fêtes La Souterraine
Loto Salle des Fêtes La Souterraine dimanche 20 septembre 2026.
La Souterraine
Loto
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez tenter la chance pour gagner de nombreux lots. .
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 21 12 05
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English : Loto
L’événement Loto La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays Sostranien
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