Concours de belote • Loisirs et voyages avec les chiens verts Salle de la Compagnie Fermière Cusset

Informations pratiques

Cusset

Concours de belote • Loisirs et voyages avec les chiens verts

Salle de la Compagnie Fermière 5 Rue Jean Bonnet Cusset Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par personne / 16 € la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

L’association Loisirs et voyages avec les Chiens verts organise un concours de belote le dimanche 18 octobre 2026 à partir de 14h à la salle de la Compagnie Fermière à Cusset.

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Salle de la Compagnie Fermière 5 Rue Jean Bonnet Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73 loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com

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English :

The Loisirs et voyages avec les Chiens verts association is organizing a belote tournament on Sunday, October 18, 2026, starting at 2:00 p.m. at the Compagnie Fermière hall in Cusset.

L’événement Concours de belote • Loisirs et voyages avec les chiens verts Cusset a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations