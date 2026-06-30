Concours de belote • Loisirs et voyages avec les chiens verts Salle de la Compagnie Fermière Cusset
dimanche 18 octobre 2026 · Salle de la Compagnie Fermière · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Concours de belote • Loisirs et voyages avec les chiens verts
Salle de la Compagnie Fermière 5 Rue Jean Bonnet Cusset Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
par personne / 16 € la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
L’association Loisirs et voyages avec les Chiens verts organise un concours de belote le dimanche 18 octobre 2026 à partir de 14h à la salle de la Compagnie Fermière à Cusset.
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Salle de la Compagnie Fermière 5 Rue Jean Bonnet Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73 loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com
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English :
The Loisirs et voyages avec les Chiens verts association is organizing a belote tournament on Sunday, October 18, 2026, starting at 2:00 p.m. at the Compagnie Fermière hall in Cusset.
L’événement Concours de belote • Loisirs et voyages avec les chiens verts Cusset a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations
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