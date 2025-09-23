Concours de chant Espace Culturel du Brionnais Chauffailles
Concours de chant Espace Culturel du Brionnais Chauffailles samedi 30 mai 2026.
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire
Gratuit

Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
2026-05-30
Pour clôturer sa vingtième saison, l’Espace Culturel vous donne rendez-vous pour un événement exceptionnel !
Vous chantez et vous rêvez de briller sur scène ?
Venez tenter votre chance le samedi 30 mai notre jury vous attend !
À la clé ? Une opportunité en or chanter en première partie du concert du 13 juillet 2026 au parc du château de Chauffailles !
Alors, prêt(e) à enflammer Chauffailles ? Inscrivez-vous vite… Car la future star, c’est peut-être vous !
Règlement du concours sur www.ecb-chauffailles.fr .
Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr
