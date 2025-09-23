Concours de chant Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Concours de chant

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

2026-05-30

Pour clôturer sa vingtième saison, l’Espace Culturel vous donne rendez-vous pour un événement exceptionnel !

Vous chantez et vous rêvez de briller sur scène ?

Venez tenter votre chance le samedi 30 mai notre jury vous attend !

À la clé ? Une opportunité en or chanter en première partie du concert du 13 juillet 2026 au parc du château de Chauffailles !

Alors, prêt(e) à enflammer Chauffailles ? Inscrivez-vous vite… Car la future star, c’est peut-être vous !

Règlement du concours sur www.ecb-chauffailles.fr .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr

