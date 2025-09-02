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CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS Mende

CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS Mende

CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS Mende samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Place au blé
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif
Gratuit Enfant

Mende

CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS

Place au blé Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Ce concours unique en France est ouvert à tous les amateurs d’Art lyrique, sans sélection ni audition
préalable, devant un jury bienveillant.

Organisé par le Chœur de Lozère.   .

Place au blé Mende 48000 Lozère Occitanie  

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English :

L’événement CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental

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