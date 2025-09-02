CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS Mende samedi 11 juillet 2026.

Mende

CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS

Place au blé Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ce concours unique en France est ouvert à tous les amateurs d’Art lyrique, sans sélection ni audition

préalable, devant un jury bienveillant.

Organisé par le Chœur de Lozère. .

Place au blé Mende 48000 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental