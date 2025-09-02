CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS Mende
CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS Mende samedi 11 juillet 2026.
Mende
CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS
Place au blé Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ce concours unique en France est ouvert à tous les amateurs d’Art lyrique, sans sélection ni audition
préalable, devant un jury bienveillant.
Organisé par le Chœur de Lozère. .
Place au blé Mende 48000 Lozère Occitanie
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English :
L’événement CONCOURS DE CHANT LE LYRIQUE POUR TOUS Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental
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