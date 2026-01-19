Concours de dog dancing Saint-Georges-de-Poisieux
Concours de dog dancing Saint-Georges-de-Poisieux samedi 2 mai 2026.
Concours de dog dancing
Saint-Georges-de-Poisieux Cher
Début : Dimanche 2026-05-02 08:00:00
Venez découvrir le dog dancing, une discipline spectaculaire où complicité, créativité et élégance sont à l’honneur !
Le cercle cynophile Saint Amand Saint Georges vous invite à venir découvrir le Dog Dancing sur son terrain à côté du stade à partir de 8h. Buvette et petit restauration sur place.
Maîtres et chiens enchaînent des chorégraphies rythmées, mêlant obéissance, danse et plaisir partagé.
Un moment festif et émouvant, ouvert à tous, qui met en lumière le lien unique entre l’humain et son compagnon à quatre pattes. .
Saint-Georges-de-Poisieux 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 31 35 04
English :
Dog dancing contest judged by Anne Marie Preau
