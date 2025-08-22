Les sources Saint-Georges-de-Poisieux Cher

Les sources En VTT

Les sources Eglise 18200 Saint-Georges-de-Poisieux Cher Centre-Val de Loire

Prêts pour un bol d’air pur ?

Une randonnée accessible même sur la durée et en plus, vous foulerez des terres très anciennes avec les sites archéologiques de La Groutte et Drevant à proximité.

English :

Ready for a breath of fresh air?

A hike that’s accessible even over long distances, and what’s more, you’ll be treading on ancient soil, with the archaeological sites of La Groutte and Drevant nearby.

Deutsch :

Sind Sie bereit, frische Luft zu schnappen?

Eine Wanderung, die auch über längere Zeiträume gut zu bewältigen ist, und außerdem betreten Sie mit den archäologischen Stätten La Groutte und Drevant in der Nähe uraltes Land.

Italiano :

Pronti per una boccata d’aria fresca?

Questa è un’escursione accessibile anche su lunghe distanze e, inoltre, calpesterete un terreno antico con i siti archeologici di La Groutte e Drevant nelle vicinanze.

Español :

¿Listo para respirar aire puro?

Se trata de una excursión accesible incluso en largas distancias y, además, pisará suelo antiguo con los yacimientos arqueológicos de La Groutte y Drevant en las proximidades.

