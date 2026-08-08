Concours de labour cantonal Châteauponsac
samedi 8 août 2026 · Châteauponsac
Informations pratiques
Châteauponsac
Concours de labour cantonal
Les Gâches Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Plusieurs animations sont prévues lors de ce concours de labour cantonal avec un vide grenier, un marché de producteurs, des animations pour les enfants, une exposition de matériel, trainecul Foly’s et en soirée un repas pièce de boeuf animé par DJ87. Pensez à vous inscrire pour le vide grenier et le repas ! .
Les Gâches Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 05 78
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English : Concours de labour cantonal
L’événement Concours de labour cantonal Châteauponsac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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