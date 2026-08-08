Informations pratiques

Châteauponsac

Concours de labour cantonal

Les Gâches Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Plusieurs animations sont prévues lors de ce concours de labour cantonal avec un vide grenier, un marché de producteurs, des animations pour les enfants, une exposition de matériel, trainecul Foly’s et en soirée un repas pièce de boeuf animé par DJ87. Pensez à vous inscrire pour le vide grenier et le repas ! .

Les Gâches Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 05 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de labour cantonal

L’événement Concours de labour cantonal Châteauponsac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin