Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi Avenue Denis Pauleau Châteaurenard
Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi Avenue Denis Pauleau Châteaurenard dimanche 5 juillet 2026.
Châteaurenard
Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi
Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 17h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le 61e Trophée des Maraîchers Souvenir Joseph Rossi vous donne rendez-vous aux arènes de Châteaurenard le dimanche 5 juillet à 17h ! Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de traditions taurines !
61e Trophée des Maraîchers Souvenir Joseph Rossi
Les arènes de Châteaurenard vous donnent rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026 à 17h pour le 61e Trophée des Maraîchers Souvenir Joseph Rossi.
Dès 16h15, les écoles taurines de Saint-Étienne-du-Grès et Arles ouvriront l’après-midi avec une manade Bon.
La course réunira ensuite les taureaux des manades Bon, Lautier, Rouquette, Blatière-Bessac et Nicolin, ainsi qu’un plateau de raseteurs invités.
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de traditions taurines et pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’ambiance unique des arènes de Châteaurenard. .
Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 61st Trophée des Maraîchers Joseph Rossi Memorial invites you to the Châteaurenard bullring on Sunday, July 5, at 5 p.m.! A must-see event for fans of bullfighting traditions!
L’événement Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône)
- Fête de la Saint-Eloi Châteaurenard 3 juillet 2026
- Chato en rires Avenue Denis Pauleau Châteaurenard 17 juillet 2026
- Braderie des commerçants Châteaurenard 24 juillet 2026
- Bal de la Sainte Marthe Châteaurenard 25 juillet 2026
- Fête votive de la Madeleine Châteaurenard 31 juillet 2026