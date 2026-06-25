Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Châteaurenard

Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 17h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le 61e Trophée des Maraîchers Souvenir Joseph Rossi vous donne rendez-vous aux arènes de Châteaurenard le dimanche 5 juillet à 17h ! Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de traditions taurines !

61e Trophée des Maraîchers Souvenir Joseph Rossi



Les arènes de Châteaurenard vous donnent rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026 à 17h pour le 61e Trophée des Maraîchers Souvenir Joseph Rossi.



Dès 16h15, les écoles taurines de Saint-Étienne-du-Grès et Arles ouvriront l’après-midi avec une manade Bon.



La course réunira ensuite les taureaux des manades Bon, Lautier, Rouquette, Blatière-Bessac et Nicolin, ainsi qu’un plateau de raseteurs invités.



Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de traditions taurines et pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’ambiance unique des arènes de Châteaurenard. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 61st Trophée des Maraîchers Joseph Rossi Memorial invites you to the Châteaurenard bullring on Sunday, July 5, at 5 p.m.! A must-see event for fans of bullfighting traditions!

L’événement Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence