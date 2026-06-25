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Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi Avenue Denis Pauleau Châteaurenard dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Avenue Denis Pauleau
Adresse
Arènes
Ville
13160 Châteaurenard
Département
Bouches-du-Rhône
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
13 13 13

Châteaurenard

Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 17h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le 61e Trophée des Maraîchers Souvenir Joseph Rossi vous donne rendez-vous aux arènes de Châteaurenard le dimanche 5 juillet à 17h ! Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de traditions taurines !
61e Trophée des Maraîchers Souvenir Joseph Rossi

Les arènes de Châteaurenard vous donnent rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026 à 17h pour le 61e Trophée des Maraîchers Souvenir Joseph Rossi.

Dès 16h15, les écoles taurines de Saint-Étienne-du-Grès et Arles ouvriront l’après-midi avec une manade Bon.

La course réunira ensuite les taureaux des manades Bon, Lautier, Rouquette, Blatière-Bessac et Nicolin, ainsi qu’un plateau de raseteurs invités.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de traditions taurines et pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’ambiance unique des arènes de Châteaurenard.   .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

The 61st Trophée des Maraîchers Joseph Rossi Memorial invites you to the Châteaurenard bullring on Sunday, July 5, at 5 p.m.! A must-see event for fans of bullfighting traditions!

L’événement Concours de Manades 61ème trophée de Maraîchers 2026 Souvenir de Joseph Rossi Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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