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Concours de Pêche à Cajarc Cajarc

Concours de Pêche à Cajarc Cajarc

Concours de Pêche à Cajarc Cajarc dimanche 8 novembre 2026.

Adresse : plan d'eau Cajarc

Ville : 46160 Cajarc

Département : Lot

Début : dimanche 8 novembre 2026

Fin : dimanche 8 novembre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 10 10 Tarif adulte

Cajarc

Concours de Pêche à Cajarc

plan d’eau Cajarc Cajarc Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 07:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :
2026-11-08 2026-11-22 2026-12-06

Concours de pêche à individuel organisé par l'AAPPMA ! toute la journée

Concours de pêche à individuel organisé par l'AAPPMA ! toute la journée

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plan d’eau Cajarc Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 12 39 02 27 

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English :

Individual fishing competition organized by the AAPPMA! all day

L’événement Concours de Pêche à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac

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