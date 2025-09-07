Concours de pêche

Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Les Pêcheurs Bellocéens organisent un concours de pêche sur le Canal Latéral à la Loire le 6 septembre 2026 à Beaulieu-sur-Loire. Une matinée conviviale en bord d’eau, ouverte aux passionnés comme aux amateurs, pour partager un moment sportif et nature.

Les Pêcheurs Bellocéens donnent rendez-vous aux amateurs de nature et de ligne tendue le 6 septembre 2026 pour un concours de pêche sur le Canal Latéral à la Loire, à Beaulieu-sur-Loire. Ce cadre calme et verdoyant offre des conditions idéales pour une matinée de compétition amicale, où chacun peut mesurer son savoir-faire tout en profitant du plaisir simple d’être au bord de l’eau. Le concours accueille aussi bien les pêcheurs confirmés que les curieux souhaitant découvrir cette pratique dans une ambiance détendue. Entre concentration, partage et convivialité, l’événement met en valeur le patrimoine naturel du canal et la passion des pêcheurs locaux. Une belle occasion de profiter d’un moment sportif et authentique en pleine nature. .

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 49 37 17 lespecheursbelloceens@gmail.com

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English :

Les Pêcheurs Bellocéens are organizing a fishing competition on the Canal Latéral à la Loire on September 6, 2026 in Beaulieu-sur-Loire. A friendly morning on the water’s edge, open to enthusiasts and amateurs alike, to share a sporting and natural moment.

L’événement Concours de pêche Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX