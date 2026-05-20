Concours de pêche carnassier enfants Lapalisse
Concours de pêche carnassier enfants Lapalisse samedi 24 octobre 2026.
Lapalisse
Concours de pêche carnassier enfants
Bassin Maurice Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:00:00
fin : 2026-10-24 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Carte de pêche obligatoire. Prêt du matériel par l’école de pêche. Organisé par l’Ecole de pêche de Lapalisse Chatel Montagne.
.
Bassin Maurice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 11 70 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fishing contest for children
By Lapalisse and Chatel Montagne fishing school.
L’événement Concours de pêche carnassier enfants Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Lapalisse (Allier)
- Micro-café Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 23 mai 2026
- Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 27 mai 2026
- Marché de Producteurs de Pays Lapalisse 29 mai 2026
- Questions pour une oeuvre Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 30 mai 2026
- Salon des créateurs Lapalisse 30 mai 2026