Concours de pêche Saint-Bazile
Concours de pêche Saint-Bazile dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Bazile
Concours de pêche
Saint-Bazile Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 11:00:00
Date(s) :
2026-07-05
En ce dimanche matin venez participer à un concours de pêche.
A retenir une seule ligne par peêcheur, appât interdit, vers et asticots autorisés, bourriche obligatoire pour préserver le poisson. .
Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 20 mairie.saint-bazile@wanadoo.fr
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin
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