Saint-Bazile

Concours de pêche

Saint-Bazile Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 11:00:00

Date(s) :

2026-07-05

En ce dimanche matin venez participer à un concours de pêche.

A retenir une seule ligne par peêcheur, appât interdit, vers et asticots autorisés, bourriche obligatoire pour préserver le poisson. .

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 20 mairie.saint-bazile@wanadoo.fr

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin