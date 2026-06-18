Saint-Bazile

Repas paëlla

Saint-Bazile Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez déguster une délicieuse paëlla ! .

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 30 82 38

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English : Repas paëlla

L’événement Repas paëlla Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin