Repas paëlla Saint-Bazile
Repas paëlla Saint-Bazile dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Bazile
Repas paëlla
Saint-Bazile Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez déguster une délicieuse paëlla ! .
Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 30 82 38
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English : Repas paëlla
L’événement Repas paëlla Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin
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