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Repas paëlla Saint-Bazile

Repas paëlla Saint-Bazile

Repas paëlla Saint-Bazile dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 87150 Saint-Bazile

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Saint-Bazile

Repas paëlla

Saint-Bazile Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Venez déguster une délicieuse paëlla !   .

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 30 82 38 

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English : Repas paëlla

L’événement Repas paëlla Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin

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