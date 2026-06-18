Concours de pétanque Saint-Bazile
Concours de pétanque Saint-Bazile dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Bazile
Concours de pétanque
Saint-Bazile Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 13:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
En ce dimanche après-midi de juillet, venez participer à un concours de pétanque en doublette. .
Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 20 mairie.saint-bazile@wanadoo.fr
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin
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