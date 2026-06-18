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Concours de pétanque Saint-Bazile

Concours de pétanque Saint-Bazile

Concours de pétanque Saint-Bazile dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 87150 Saint-Bazile

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Bazile

Concours de pétanque

Saint-Bazile Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 13:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

En ce dimanche après-midi de juillet, venez participer à un concours de pétanque en doublette.   .

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 20  mairie.saint-bazile@wanadoo.fr

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin

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