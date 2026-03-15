Concours de Pêche Saintes-Maries-de-la-Mer
Concours de Pêche Saintes-Maries-de-la-Mer jeudi 20 août 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Concours de Pêche
Du jeudi 20 au dimanche 23 août 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
Concours de Pêche sportive organisé par le Thon Club
Programme à venir .
Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com
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English :
Sport fishing competition organized by the Tuna Club
L’événement Concours de Pêche Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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