Saintes-Maries-de-la-Mer

Concours de Pêche

Du jeudi 20 au dimanche 23 août 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Concours de Pêche sportive organisé par le Thon Club

Programme à venir .

Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com

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English :

Sport fishing competition organized by the Tuna Club

L’événement Concours de Pêche Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer