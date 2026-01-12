Concours de pétanque La Pétanque Bagnolaise Bagnoles de l’Orne Normandie
Concours de pétanque La Pétanque Bagnolaise Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 6 avril 2026.
Concours de pétanque
La Pétanque Bagnolaise Boulevard Lemuet (derrière tennis) Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-04-06 13:30:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-20 2026-05-04 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-15 2026-06-29 2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24 2026-09-07 2026-09-21
Concours de pétanque, ouvert à tous.
Concours doublette mixte et doublette sénior.
Un lundi sur deux d’avril à septembre
• Ouvert à tous.
• Inscription de 13h30 à 14h25. Jet du but à 14h30. .
La Pétanque Bagnolaise Boulevard Lemuet (derrière tennis) Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 34 56 92 44 petanque.bagnolaise61@gmail.com
English : Concours de pétanque
