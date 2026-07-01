Concours de Pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay

Informations pratiques

Concours de Pétanque Mercredi 5 août, 16h30 Boulodrome de Bessenay Rhône

Sur inscription 13€ la doublette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T16:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T16:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:00:00+02:00

Concours de Pétanque

Ouvert à tous. Paniers garnis aux vainqueurs

Toutes les doublettes seront primées

Possibilité de jouer aux cartes (sans concours)

Verre de l’amitié offert

BUVETTE et HOT-DOG

TOMBOLA

Boulodrome de Bessenay 25 route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474708293 »}]

Avec le Club des cerisiers blancs