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Concours de Pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay

mercredi 5 août 2026 · Boulodrome de Bessenay · Bessenay

Concours de Pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Lieu
Boulodrome de Bessenay
Adresse
25 route de Bibost, 69690 Bessenay
Ville
69690 Bessenay
Département
Rhône
Tarif
Sur inscription 13€ la doublette

Concours de Pétanque Mercredi 5 août, 16h30 Boulodrome de Bessenay Rhône

Sur inscription 13€ la doublette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T16:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T16:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:00:00+02:00

Concours de Pétanque

Ouvert à tous. Paniers garnis aux vainqueurs
Toutes les doublettes seront primées
Possibilité de jouer aux cartes (sans concours)
Verre de l’amitié offert
BUVETTE et HOT-DOG
TOMBOLA

Boulodrome de Bessenay 25 route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474708293 »}]
Avec le Club des cerisiers blancs

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