AGENDA · Bessenay
Concours de Pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay
mercredi 5 août 2026 · Boulodrome de Bessenay · Bessenay
Informations pratiques
Concours de Pétanque Mercredi 5 août, 16h30 Boulodrome de Bessenay Rhône
Sur inscription 13€ la doublette
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T16:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T16:30:00+02:00 – 2026-08-05T23:00:00+02:00
Concours de Pétanque
Ouvert à tous. Paniers garnis aux vainqueurs
Toutes les doublettes seront primées
Possibilité de jouer aux cartes (sans concours)
Verre de l’amitié offert
BUVETTE et HOT-DOG
TOMBOLA
Boulodrome de Bessenay 25 route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474708293 »}]
Avec le Club des cerisiers blancs
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