Informations pratiques

Cérilly

Concours de Pétanque

PARC DES EXPOSITIONS Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tournoi de pétanque en doublette organisé par l’ASC JUDO au parc des expositions à Cérilly. Parties limitées à 1h. Nombreux lots à gagner jambon, rosette, panier apéro, bouteilles de bière….

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PARC DES EXPOSITIONS Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 33 10 79

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English :

Pétanque doubles tournament organized by ASC JUDO at the Cérilly Exhibition Center. Matches limited to 1 hour. Many prizes to be won: ham, rosette, appetizer basket, bottles of beer….

L’événement Concours de Pétanque Cérilly a été mis à jour le 2026-08-18 par Montluçon Tourisme