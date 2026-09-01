Concours de Pétanque Cérilly
samedi 12 septembre 2026 · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Concours de Pétanque
PARC DES EXPOSITIONS Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Tournoi de pétanque en doublette organisé par l’ASC JUDO au parc des expositions à Cérilly. Parties limitées à 1h. Nombreux lots à gagner jambon, rosette, panier apéro, bouteilles de bière….
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PARC DES EXPOSITIONS Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 33 10 79
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English :
Pétanque doubles tournament organized by ASC JUDO at the Cérilly Exhibition Center. Matches limited to 1 hour. Many prizes to be won: ham, rosette, appetizer basket, bottles of beer….
L’événement Concours de Pétanque Cérilly a été mis à jour le 2026-08-18 par Montluçon Tourisme
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