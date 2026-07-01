Concours de pétanque Chilleurs-aux-Bois
dimanche 26 juillet 2026 · Chilleurs-aux-Bois
Informations pratiques
Chilleurs-aux-Bois
Concours de pétanque
Chilleurs-aux-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
L’association A.B.C.D. organise un grand concours de pétanque en doublettes le dimanche 26 juillet 2026 à Chilleurs-aux-Bois, sur le site de La Rouche. Les inscriptions limitées se font sur place de 13h30 à 14h00 pour un début des parties à 14h00. Tarif 5€ par personne. Buvette disponible
Avis aux amateurs de cochonnet et de convivialité ! L’association A.B.C.D. donne rendez-vous aux passionnés le dimanche 26 juillet 2026 pour son grand concours de pétanque d’été. L’événement se déroule dans le cadre verdoyant de La Rouche, à Chilleurs-aux-Bois.
Ce tournoi amical se dispute en doublettes formées directement sur place. Attention, les inscriptions restent limitées et se prennent exclusivement entre 13h30 et 14h00, juste avant le lancer de but officiel prévu à 14h00. La participation s’élève à 5 € par joueur. Une buvette ainsi qu’une offre de restauration sur place accompagnent cet après-midi de compétition locale. .
Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 17 31 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The A.B.C.D. Association is organizing a major doubles pétanque tournament on Sunday, July 26, 2026, in Chilleurs-aux-Bois, at the La Rouche site. Registration is limited and will take place on-site from 1:30 p.m. to 2:00 p.m., with matches beginning at 2:00 p.m. Fee: 5? per person. Refreshments available.
L’événement Concours de pétanque Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-15 par OT GRAND PITHIVERAIS
À voir aussi à Chilleurs-aux-Bois (Loiret)
- Atelier Estival Cadre bleu Chilleurs-aux-Bois 23 juillet 2026
- Atelier Estival Papier roulé Chilleurs-aux-Bois 30 juillet 2026
- Soirée Événement Le Pique-nique en Bleu Chilleurs-aux-Bois 15 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Chilleurs-aux-Bois 19 septembre 2026
- Vacances de la Toussaint À la poursuite des Fantômes de Chamerolles ! Chilleurs-aux-Bois 17 octobre 2026