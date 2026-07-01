Informations pratiques

Chilleurs-aux-Bois

Concours de pétanque

Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’association A.B.C.D. organise un grand concours de pétanque en doublettes le dimanche 26 juillet 2026 à Chilleurs-aux-Bois, sur le site de La Rouche. Les inscriptions limitées se font sur place de 13h30 à 14h00 pour un début des parties à 14h00. Tarif 5€ par personne. Buvette disponible

Avis aux amateurs de cochonnet et de convivialité ! L’association A.B.C.D. donne rendez-vous aux passionnés le dimanche 26 juillet 2026 pour son grand concours de pétanque d’été. L’événement se déroule dans le cadre verdoyant de La Rouche, à Chilleurs-aux-Bois.

Ce tournoi amical se dispute en doublettes formées directement sur place. Attention, les inscriptions restent limitées et se prennent exclusivement entre 13h30 et 14h00, juste avant le lancer de but officiel prévu à 14h00. La participation s’élève à 5 € par joueur. Une buvette ainsi qu’une offre de restauration sur place accompagnent cet après-midi de compétition locale. .

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 17 31 14

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English :

The A.B.C.D. Association is organizing a major doubles pétanque tournament on Sunday, July 26, 2026, in Chilleurs-aux-Bois, at the La Rouche site. Registration is limited and will take place on-site from 1:30 p.m. to 2:00 p.m., with matches beginning at 2:00 p.m. Fee: 5? per person. Refreshments available.

L’événement Concours de pétanque Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-15 par OT GRAND PITHIVERAIS