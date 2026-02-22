Soirée Événement Le Pique-nique en Bleu Chilleurs-aux-Bois

Soirée Événement Le Pique-nique en Bleu

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

15 août 2026, 19h30

23h00

2026-08-15

Musique, flammes et magie nocturne au Château de Chamerolles

Le samedi 15 août, dès 19h30, le Château de Chamerolles se pare de ses plus beaux reflets azurs pour une soirée estivale inoubliable. Sortez vos plus belles tenues bleues et rejoignez-nous pour un moment de convivialité unique dans le parc

Au programme de votre soirée

Pique-nique musical & festif Installez-vous dans le parc pour un dîner sur l’herbe au son du groupe Cardioïde . Entre pop et rock, laissez-vous porter par 1h30 à 2h de concert live (19h30 21h-21h30).

Mystères et découvertes Visite aux chandelles Découvrez l’intérieur du château dans une atmosphère feutrée et mystérieuse.

Défis pour tous Un livret-jeu de piste Le Mot secret pour les enfants (ou grands enfants) pour relever nos défis dans les jardins du château ; et un rallye-photos ludique pour les adultes (à disposition sur demande à la billetterie inclus dans votre billet d’entrée)

Spectacle de feu époustouflant Pour clôturer la soirée, la Compagnie SuperCho investit la c .

Music, flames and nocturnal magic at Château de Chamerolles

On Saturday August 15, from 7.30pm, the Château de Chamerolles will be decked out in its finest azure reflections for an unforgettable summer evening. Get out your best blue outfits and join us for a unique moment of conviviality in the pa

