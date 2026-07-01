AGENDA · Saugues
Concours de pétanque de la Madeleine Boulodrome Saugues
samedi 18 juillet 2026 · Boulodrome · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Concours de pétanque de la Madeleine
Boulodrome Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concours de pétanque de la Madeleine
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Boulodrome Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 12 27 86
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English :
La Madeleine Petanque Tournament
L’événement Concours de pétanque de la Madeleine Saugues a été mis à jour le 2026-07-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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