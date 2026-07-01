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AGENDA · Saugues

Concours de pétanque de la Madeleine Boulodrome Saugues

samedi 18 juillet 2026 · Boulodrome · Saugues

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Boulodrome
Adresse
Avenue du Gévaudan
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Concours de pétanque de la Madeleine

Boulodrome Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concours de pétanque de la Madeleine
  .

Boulodrome Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 12 27 86 

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English :

La Madeleine Petanque Tournament

L’événement Concours de pétanque de la Madeleine Saugues a été mis à jour le 2026-07-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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