Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque doublette Saint-Léonard-de-Noblat

Concours de pétanque doublette Saint-Léonard-de-Noblat

Concours de pétanque doublette Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Boulodrome de Beaufort

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Léonard-de-Noblat

Concours de pétanque doublette

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:59:00

Date(s) :
2026-07-17

Concours doublette, ouverts à tous en 4 parties.   .

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 50 19  stleopetanque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque doublette

L’événement Concours de pétanque doublette Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-09 par Terres de Limousin

À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)