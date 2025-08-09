Saint-Léonard-de-Noblat

Concours de pétanque doublette

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:59:00

Date(s) :

2026-07-17

Concours doublette, ouverts à tous en 4 parties. .

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 50 19 stleopetanque@gmail.com

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English : Concours de pétanque doublette

L’événement Concours de pétanque doublette Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-09 par Terres de Limousin