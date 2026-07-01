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AGENDA · La Grave

Concours de Pétanque en doublette à Ventelon La Grave

dimanche 26 juillet 2026 · La Grave

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Four Banal de Ventelon
Ville
05320 La Grave
Département
Hautes-Alpes
Tarif

La Grave

Concours de Pétanque en doublette à Ventelon

Four Banal de Ventelon La Grave Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 21:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Concours de pétanque en doublette
Mises + Panier garni

Buvette, Crêpes & Grillades
  .

Four Banal de Ventelon La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur   foyertaburlin@gmail.com

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English :

Doubles Pétanque Tournament
Prizes + Gift Basket

Refreshments, Crêpes & Grilled Dishes

L’événement Concours de Pétanque en doublette à Ventelon La Grave a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard

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