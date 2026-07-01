Concours de Pétanque en doublette à Ventelon La Grave
dimanche 26 juillet 2026 · La Grave
Informations pratiques
La Grave
Concours de Pétanque en doublette à Ventelon
Four Banal de Ventelon La Grave Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Concours de pétanque en doublette
Mises + Panier garni
Buvette, Crêpes & Grillades
.
Four Banal de Ventelon La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur foyertaburlin@gmail.com
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English :
Doubles Pétanque Tournament
Prizes + Gift Basket
Refreshments, Crêpes & Grilled Dishes
L’événement Concours de Pétanque en doublette à Ventelon La Grave a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard
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