Informations pratiques

La Grave

Concours de Pétanque en doublette à Ventelon

Four Banal de Ventelon La Grave Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 21:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Concours de pétanque en doublette

Mises + Panier garni



Buvette, Crêpes & Grillades

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Four Banal de Ventelon La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur foyertaburlin@gmail.com

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English :

Doubles Pétanque Tournament

Prizes + Gift Basket

Refreshments, Crêpes & Grilled Dishes

L’événement Concours de Pétanque en doublette à Ventelon La Grave a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard