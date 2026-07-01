Informations pratiques

Cognac-la-Forêt

Concours de pétanque en doublette

Champ de foire Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:15:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez participer au concours de pétanque en doublette ouvert à tous. Vous pourrez profiter d’une buvette, de sandwichs et de frites sur place ! .

Champ de foire Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 02 83 25

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English : Concours de pétanque en doublette

L’événement Concours de pétanque en doublette Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Ouest Limousin