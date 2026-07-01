Concours de pétanque en doublette Cognac-la-Forêt
dimanche 26 juillet 2026 · Cognac-la-Forêt
Informations pratiques
Cognac-la-Forêt
Concours de pétanque en doublette
Champ de foire Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:15:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez participer au concours de pétanque en doublette ouvert à tous. Vous pourrez profiter d’une buvette, de sandwichs et de frites sur place ! .
Champ de foire Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 02 83 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pétanque en doublette
L’événement Concours de pétanque en doublette Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Cognac-la-Forêt (Haute-Vienne)
- L’été en famille avec Ouest Limousin Tourisme Atelier jeux géants en bois Plan d’eau Cognac-la-Forêt 23 juillet 2026
- Marché fermier semi-nocturne à Cognac-la-Forêt Cognac-la-Forêt 23 juillet 2026
- Concert au marché fermier: 50/50 et démonstration de country Cognac-la-Forêt 23 juillet 2026
- Repas au plan d’eau Plan d’eau Cognac-la-Forêt 1 août 2026
- Cet été tous au sport Initiation escrime Plan d’eau de Cognac la Forêt Cognac-la-Forêt 5 août 2026