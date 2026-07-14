Informations pratiques

Cucq

Concours de pétanque en doublettes

Avenue de la Côte D ‘Opale Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Mardi 14 Juillet 2026 à 14h30

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Concours de pétanque en doublettes

Lieu: Terrains de pétanque Cucq

Retrouvez nous également les mardis 21 et 28 Juillet et les mardis 4, 11, 18, 25 Août 2026 à 14h30 .

Avenue de la Côte D ‘Opale Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 65 66 65 19

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English :

L’événement Concours de pétanque en doublettes Cucq a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Stella-Plage