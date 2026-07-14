Concours de pétanque en doublettes Cucq
mardi 14 juillet 2026 · Cucq
Informations pratiques
Cucq
Concours de pétanque en doublettes
Avenue de la Côte D ‘Opale Cucq Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Mardi 14 Juillet 2026 à 14h30
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Concours de pétanque en doublettes
Lieu: Terrains de pétanque Cucq
Retrouvez nous également les mardis 21 et 28 Juillet et les mardis 4, 11, 18, 25 Août 2026 à 14h30 .
Avenue de la Côte D ‘Opale Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 65 66 65 19
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English :
L’événement Concours de pétanque en doublettes Cucq a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Stella-Plage
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