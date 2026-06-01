Concours de pétanque Salle association franco-portugaise Fumel

Fumel

Concours de pétanque

Salle association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28 13:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Concours de pétanque en doublette sur inscription à 8h30.

Buvette et restauration sur place. .

Salle association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 47 39 Afpf47@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Fumel a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne