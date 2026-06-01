Concours de pétanque Salle association franco-portugaise Fumel
Concours de pétanque Salle association franco-portugaise Fumel dimanche 28 juin 2026.
Fumel
Concours de pétanque
Salle association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28 13:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Concours de pétanque en doublette sur inscription à 8h30.
Buvette et restauration sur place. .
Salle association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 47 39 Afpf47@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Fumel a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne
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