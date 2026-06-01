Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque Salle association franco-portugaise Fumel

Concours de pétanque Salle association franco-portugaise Fumel

Concours de pétanque Salle association franco-portugaise Fumel dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Salle association franco-portugaise

Adresse : 16 rue Metairie Basse

Ville : 47500 Fumel

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Fumel

Concours de pétanque

Salle association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28 13:30:00

Date(s) :
2026-06-28

Concours de pétanque en doublette sur inscription à 8h30.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 47 39  Afpf47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Fumel a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Fumel (Lot-et-Garonne)