Concours de pétanque La Chaise-Dieu
Concours de pétanque La Chaise-Dieu samedi 27 juin 2026.
Concours de pétanque
Esplanade de la gare La Chaise-Dieu Haute-Loire
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concours de pétanque avec buvette et goûter, tombola calendrier au profit de l’association des ados Casactivités
.
Esplanade de la gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 79 85 62 casactivites43160@gmail.com
English :
Petanque competition with refreshments and snacks, calendar tombola to benefit the Casactivités teen association
