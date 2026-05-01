CONCOURS DE PÉTANQUE Langogne
CONCOURS DE PÉTANQUE Langogne lundi 25 mai 2026.
Langogne
CONCOURS DE PÉTANQUE
28 Rue du 11 novembre 1918 Langogne Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Le sporting Club Langonais organise son concours de pétanque annuel à la journée en tête à tête ou en doublette au stade des Choisinets.
Buvette & restauration sur place.
Le sporting Club Langonais organise son concours de pétanque annuel à la journée en tête à tête ou en doublette au stade des Choisinets.
Buvette & restauration sur place. .
28 Rue du 11 novembre 1918 Langogne 48300 Lozère Occitanie 503566@footoccitanie.fr
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English :
The Langonais Sporting Club organizes its annual petanque competition at the Choisinets stadium.
Refreshment bar & catering on site.
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Langogne a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT Langogne
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