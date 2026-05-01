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CONCOURS DE PÉTANQUE Langogne

CONCOURS DE PÉTANQUE Langogne

CONCOURS DE PÉTANQUE Langogne lundi 25 mai 2026.

Adresse : 28 Rue du 11 novembre 1918

Ville : 48300 Langogne

Département : Lozère

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif : 10 10 Demi-journée

Langogne

CONCOURS DE PÉTANQUE

28 Rue du 11 novembre 1918 Langogne Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Le sporting Club Langonais organise son concours de pétanque annuel à la journée en tête à tête ou en doublette au stade des Choisinets.
Buvette & restauration sur place.
Le sporting Club Langonais organise son concours de pétanque annuel à la journée en tête à tête ou en doublette au stade des Choisinets.
Buvette & restauration sur place.   .

28 Rue du 11 novembre 1918 Langogne 48300 Lozère Occitanie   503566@footoccitanie.fr

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English :

The Langonais Sporting Club organizes its annual petanque competition at the Choisinets stadium.
Refreshment bar & catering on site.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Langogne a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT Langogne

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