Concours de pétanque Stade Marciac
Concours de pétanque Stade Marciac vendredi 1 mai 2026.
Marciac
Concours de pétanque
Stade MARCIAC Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
L’association de pétanque La Boule d’Or Marciacaise vous invite à son prochain concours de pétanque.
Au programme
– 9h tête à tête
– 14h30 doublette
Restauration sur place le midi sandwich (saucisse ou ventrèche) frites
À propos de La Boule d’Or Marciacaise
La Boule d’Or Marciacaise est une association de pétanque basée à Marciac. Elle a pour objectif de promouvoir la pratique de la pétanque à travers l’organisation de concours, de rencontres amicales et d’animations diverses.
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Stade MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 mairie@marciac.fr
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English :
The Boule d’Or Marciacaise petanque association invites you to its next petanque competition.
Program:
– 9 a.m.: tête à tête
– 2:30pm: doublette
Catering on site at lunchtime: sandwich (sausage or ventrèche) French fries
About La Boule d’Or Marciacaise
La Boule d’Or Marciacaise is a pétanque association based in Marciac. Its aim is to promote the game of pétanque by organizing competitions, friendly get-togethers and other events.
L’événement Concours de pétanque Marciac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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