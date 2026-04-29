Marciac

Concours de pétanque

Stade MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’association de pétanque La Boule d’Or Marciacaise vous invite à son prochain concours de pétanque.

Au programme

– 9h tête à tête

– 14h30 doublette

Restauration sur place le midi sandwich (saucisse ou ventrèche) frites

À propos de La Boule d’Or Marciacaise

La Boule d’Or Marciacaise est une association de pétanque basée à Marciac. Elle a pour objectif de promouvoir la pratique de la pétanque à travers l’organisation de concours, de rencontres amicales et d’animations diverses.

.

Stade MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 mairie@marciac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Boule d’Or Marciacaise petanque association invites you to its next petanque competition.

Program:

– 9 a.m.: tête à tête

– 2:30pm: doublette

Catering on site at lunchtime: sandwich (sausage or ventrèche) French fries

About La Boule d’Or Marciacaise

La Boule d’Or Marciacaise is a pétanque association based in Marciac. Its aim is to promote the game of pétanque by organizing competitions, friendly get-togethers and other events.

L’événement Concours de pétanque Marciac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65