Printemps des cimetières MARCIAC Marciac

Marciac

Printemps des cimetières

MARCIAC Chapelle Notre-Dame de la Croix Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Pour la première fois, le rendez-vous national de découverte du patrimoine funéraire Le Printemps des Cimetières s’invite à Marciac.

Au programme

– les 8 et 9 mais, de 10h à 18h, présentation de l’histoire de Marciac, sur les pas de Casimir Clausade,

– le 8 mai, à 14h30, conférence du Dr Theillier Les expériences de mort imminente pour tous ,

le 9 mai, à 14h au cimetière, balade historique et poétique. Laissez-vous emporter par les pierres et les hommes qui ont marqué le village.

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MARCIAC Chapelle Notre-Dame de la Croix Marciac 32230 Gers Occitanie

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English :

For the first time, the national funerary heritage event Le Printemps des Cimetières comes to Marciac.

On the program:

– may 8 and 9, from 10 a.m. to 6 p.m., presentation of the history of Marciac, in the footsteps of Casimir Clausade,

– may 8, at 2.30pm, lecture by Dr. Theillier on Near-death experiences for all ,

may 9, 2pm at the cemetery, a historical and poetic stroll. Let yourself be carried away by the stones and men who have left their mark on the village.

L’événement Printemps des cimetières Marciac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65