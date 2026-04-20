Printemps des cimetières MARCIAC Marciac
Printemps des cimetières MARCIAC Marciac vendredi 8 mai 2026.
Marciac
Printemps des cimetières
MARCIAC Chapelle Notre-Dame de la Croix Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
Pour la première fois, le rendez-vous national de découverte du patrimoine funéraire Le Printemps des Cimetières s’invite à Marciac.
Au programme
– les 8 et 9 mais, de 10h à 18h, présentation de l’histoire de Marciac, sur les pas de Casimir Clausade,
– le 8 mai, à 14h30, conférence du Dr Theillier Les expériences de mort imminente pour tous ,
le 9 mai, à 14h au cimetière, balade historique et poétique. Laissez-vous emporter par les pierres et les hommes qui ont marqué le village.
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MARCIAC Chapelle Notre-Dame de la Croix Marciac 32230 Gers Occitanie
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English :
For the first time, the national funerary heritage event Le Printemps des Cimetières comes to Marciac.
On the program:
– may 8 and 9, from 10 a.m. to 6 p.m., presentation of the history of Marciac, in the footsteps of Casimir Clausade,
– may 8, at 2.30pm, lecture by Dr. Theillier on Near-death experiences for all ,
may 9, 2pm at the cemetery, a historical and poetic stroll. Let yourself be carried away by the stones and men who have left their mark on the village.
L’événement Printemps des cimetières Marciac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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