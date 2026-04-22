Nuit du slam La Peñac Marciac
Nuit du slam La Peñac Marciac vendredi 8 mai 2026.
Marciac
Nuit du slam
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
Les Nuits du Slam, festival itinérant en Occitanie, reviennent à Marciac, pour mettre en avant le slam, la poésie et la culture hip-hop. Ouvert à toutes, l’événement invite artistes en herbe ou confirmées à venir déclamer leurs textes lors des scènes ouvertes, et à découvrir les spectacles programmés.
L’édition 2026 de Nuit du Slam à Marciac s’annonce intense et vibrante !
Programme
8 Mai
14h 17h: Ateliers déambulatoire
17h 18h Collation à la Villa Louise
19h Scène ouverte
9 Mai
15h 17h Performances poétiques
17h Apéro et auberge espagnol
.
La Peñac 22 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com
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English :
Les Nuits du Slam, a touring festival in the Occitanie region, returns to Marciac, to showcase slam, poetry and hip-hop culture. Open to all, the event invites budding and established artists to declaim their texts during open stages, and to discover the programmed shows.
The 2026 edition of Nuit du Slam à Marciac promises to be intense and vibrant!
Program
may 8
2pm 5pm: Strolling workshops
5pm 6pm: Snacks at Villa Louise
7pm: Open stage
may 9th
3pm 5pm: Poetry performances
5pm: Aperitif and Spanish inn
L’événement Nuit du slam Marciac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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