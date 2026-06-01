CONCOURS DE PÉTANQUE Route de Séverac Massegros Causses Gorges
CONCOURS DE PÉTANQUE Route de Séverac Massegros Causses Gorges mardi 30 juin 2026.
Massegros Causses Gorges
CONCOURS DE PÉTANQUE
Route de Séverac Le Boulodrome Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Rendez-vous au terrain de pétanque sur la route de Séverac tous les mardis de juillet et août à 21h !
Rendez-vous au terrain de pétanque sur la route de Séverac tous les mardis de juillet et août à 21h ! .
Route de Séverac Le Boulodrome Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
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English :
Meet up at the pétanque court on the route de Séverac every Tuesday in July and August at 9pm!
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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