CONCOURS DE PÉTANQUE Route de Séverac Massegros Causses Gorges

Massegros Causses Gorges

CONCOURS DE PÉTANQUE

Route de Séverac Le Boulodrome Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Rendez-vous au terrain de pétanque sur la route de Séverac tous les mardis de juillet et août à 21h !

Rendez-vous au terrain de pétanque sur la route de Séverac tous les mardis de juillet et août à 21h ! .

Route de Séverac Le Boulodrome Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

Meet up at the pétanque court on the route de Séverac every Tuesday in July and August at 9pm!

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn