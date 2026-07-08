Informations pratiques

Meyrueis

CONCOURS DE PÉTANQUE

Boulodrome Route de la Breze Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 05:00:00

fin : 2026-08-06 00:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Concours de pétanque à Meyrueis

Concours de pétanque à Meyrueis à 17h30 au Boulodrome.

3 parties minimum + phase finale

Doublettes montées en semi-nocturne.

Ouvert à tous et toutes.

Début des parties à 18h.

Pause repas pizza et buvette sur place .

Boulodrome Route de la Breze Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

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English :

Pétanque Tournament in Meyrueis

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes