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CONCOURS DE PÉTANQUE Meyrueis

mercredi 8 juillet 2026 · Meyrueis

CONCOURS DE PÉTANQUE Meyrueis

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
05:00:00
Adresse
Boulodrome Route de la Breze
Ville
48150 Meyrueis
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Meyrueis

CONCOURS DE PÉTANQUE

Boulodrome Route de la Breze Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 05:00:00
fin : 2026-08-06 00:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Concours de pétanque à Meyrueis
Concours de pétanque à Meyrueis à 17h30 au Boulodrome.
3 parties minimum + phase finale
Doublettes montées en semi-nocturne.
Ouvert à tous et toutes.
Début des parties à 18h.
Pause repas pizza et buvette sur place   .

Boulodrome Route de la Breze Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14 

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English :

Pétanque Tournament in Meyrueis

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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