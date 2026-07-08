CONCOURS DE PÉTANQUE Meyrueis
mercredi 8 juillet 2026 · Meyrueis
Informations pratiques
Meyrueis
CONCOURS DE PÉTANQUE
Boulodrome Route de la Breze Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 05:00:00
fin : 2026-08-06 00:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Concours de pétanque à Meyrueis
Concours de pétanque à Meyrueis à 17h30 au Boulodrome.
3 parties minimum + phase finale
Doublettes montées en semi-nocturne.
Ouvert à tous et toutes.
Début des parties à 18h.
Pause repas pizza et buvette sur place .
Boulodrome Route de la Breze Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pétanque Tournament in Meyrueis
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Meyrueis (Lozère)
- BAL DES POMPIERS DE MEYRUEIS Meyrueis 25 juillet 2026
- THEÂTRE LYRIQUE / OPÉRA PAYSAN UN PORTRAIT MULTIPLE D’EMMA CALVÉ Grotte de Dargilan Meyrueis 26 juillet 2026
- CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Meyrueis 28 juillet 2026
- STAGE DE TENNIS Tennis Club Meyrueis 3 août 2026
- CINECO POUR LE PLAISIR Village Meyrueis 8 août 2026