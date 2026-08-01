CONCOURS DE PÉTANQUE Moissac-Vallée-Française
jeudi 6 août 2026 · Moissac-Vallée-Française
Informations pratiques
Moissac-Vallée-Française
CONCOURS DE PÉTANQUE
Fes Rolland Moissac-Vallée-Française Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concours à 16h avec une participation de 10eur.
Le repas est inclus dans la participation.
Concours à 16h avec une participation de 10eur.
Le tournois n’est doté d’aucun lot.
Le repas est inclus dans la participation .
Fes Rolland Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 44 71 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Contest at 4:00 p.m. with a 10-euro entry fee.
The meal is included in the entry fee.
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Moissac-Vallée-Française (Lozère)
- CONCERT DUO SINGULIÈRE Moissac-Vallée-Française 9 août 2026
- CHANT DE BRETAGNE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, GWERZ & KAN BREIZH Moissac-Vallée-Française 10 août 2026
- EXPOSITION QUI VA DE SOIE Moissac-Vallée-Française 10 août 2026
- RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION CHEMINS DE LA SOIE & PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE Moissac-Vallée-Française 11 août 2026
- KERMESSE Moissac-Vallée-Française 15 août 2026