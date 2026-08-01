Informations pratiques

Moissac-Vallée-Française

CONCOURS DE PÉTANQUE

Fes Rolland Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concours à 16h avec une participation de 10eur.

Le repas est inclus dans la participation.

Concours à 16h avec une participation de 10eur.

Le tournois n’est doté d’aucun lot.

Le repas est inclus dans la participation .

Fes Rolland Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 44 71 31

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English :

Contest at 4:00 p.m. with a 10-euro entry fee.

The meal is included in the entry fee.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère