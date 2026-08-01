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CONCOURS DE PÉTANQUE Moissac-Vallée-Française

jeudi 6 août 2026 · Moissac-Vallée-Française

CONCOURS DE PÉTANQUE Moissac-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
Fes Rolland
Ville
48110 Moissac-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
10 10 Adulte

Moissac-Vallée-Française

CONCOURS DE PÉTANQUE

Fes Rolland Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Concours à 16h avec une participation de 10eur.
Le repas est inclus dans la participation.
Concours à 16h avec une participation de 10eur.
Le tournois n’est doté d’aucun lot.
Le repas est inclus dans la participation   .

Fes Rolland Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 44 71 31 

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English :

Contest at 4:00 p.m. with a 10-euro entry fee.
The meal is included in the entry fee.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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