Concours de Pétanque par l’amicale des locataires Clair Matin 9 Août 2026 Saint-Prix
dimanche 9 août 2026 · Saint-Prix
Informations pratiques
Saint-Prix
Concours de Pétanque par l’amicale des locataires Clair Matin 9 Août 2026
terrain de pétanque Saint-Prix Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
L’amicale des locataires de Clair matin organise un concours de pétanque basé sur 32 doublettes. Inscription sur place à partir de 14h 12h la doublette. ouvert à tous. Buffet et buvette sur place.
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terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 90 40 13
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English :
The Clair Matin Tenants’ Association is organizing a pétanque tournament for 32 pairs. Registration on-site starting at 2:00 p.m.; matches begin at 12:00 p.m. Open to everyone. Buffet and refreshments available on-site.
L’événement Concours de Pétanque par l’amicale des locataires Clair Matin 9 Août 2026 Saint-Prix a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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