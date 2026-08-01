Informations pratiques

Saint-Prix

Concours de Pétanque par l’amicale des locataires Clair Matin 9 Août 2026

terrain de pétanque Saint-Prix Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

L’amicale des locataires de Clair matin organise un concours de pétanque basé sur 32 doublettes. Inscription sur place à partir de 14h 12h la doublette. ouvert à tous. Buffet et buvette sur place.

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terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 90 40 13

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English :

The Clair Matin Tenants’ Association is organizing a pétanque tournament for 32 pairs. Registration on-site starting at 2:00 p.m.; matches begin at 12:00 p.m. Open to everyone. Buffet and refreshments available on-site.

L’événement Concours de Pétanque par l’amicale des locataires Clair Matin 9 Août 2026 Saint-Prix a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du pays de Lapalisse