Fête du Club du Haras des Forges Haras des Forges Saint-Prix

Informations pratiques

Saint-Prix

Fête du Club du Haras des Forges

Haras des Forges 10 impasse chez Forges Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le Haras des Forges fête ses cavaliers et cavalières et organise une journée porte ouverte le 6 septembre de 10h à 16h . Venez partager notre bonne humeur et notre joie de vivre autour de notre passion commune des chevaux Snack et buvette sur place

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Haras des Forges 10 impasse chez Forges Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 44 97 73

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English :

The Haras des Forges is celebrating its riders and hosting an open house on September 6 from 10 a.m. to 4 p.m. Come share in our good cheer and zest for life as we celebrate our shared passion for horses. Snacks and refreshments will be available on site.

L’événement Fête du Club du Haras des Forges Saint-Prix a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme du pays de Lapalisse