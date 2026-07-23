AGENDA · Saint-Prix
Vide Grenier Saint-Prix
dimanche 9 août 2026 · Saint-Prix
Informations pratiques
Saint-Prix
Vide Grenier
Bourg de Saint-Prix Saint-Prix Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Vide-Grenier
Début installation 6h, ouverture au public à 7h.
Sur place Restauration Buvette .
Bourg de Saint-Prix Saint-Prix 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 74 56 34 Borgesodile7@gmail.com
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Saint-Prix a été mis à jour le 2026-07-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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