Informations pratiques

Saint-Prix

Vide Grenier

Bourg de Saint-Prix Saint-Prix Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Vide-Grenier

Début installation 6h, ouverture au public à 7h.

Sur place Restauration Buvette .

Bourg de Saint-Prix Saint-Prix 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 74 56 34 Borgesodile7@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Saint-Prix a été mis à jour le 2026-07-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II