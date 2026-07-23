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AGENDA · Saint-Prix

Vide Grenier Saint-Prix

dimanche 9 août 2026 · Saint-Prix

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Bourg de Saint-Prix
Ville
71990 Saint-Prix
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Prix

Vide Grenier

Bourg de Saint-Prix Saint-Prix Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Vide-Grenier
Début installation 6h, ouverture au public à 7h.
Sur place Restauration Buvette   .

Bourg de Saint-Prix Saint-Prix 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 74 56 34  Borgesodile7@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Saint-Prix a été mis à jour le 2026-07-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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