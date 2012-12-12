Paulhaguet

Concours de pétanque | Paulhaguet

Le Bourg Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’amicale Laïque de Paulhaguet organise son concous de pétanque en semi-nocturne. Inscriptions dès 18h30 buvette et sandwichs sur place.

12€ la doublette.

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Le Bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepaulhaguet@orange.fr

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English :

The Amicale Laïque de Paulhaguet organizes its semi-nocturnal pétanque concous. Registration from 6:30 pm. Refreshment bar and sandwiches on site.

12? per doublette.

L’événement Concours de pétanque | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier