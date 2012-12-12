Concours de pétanque | Paulhaguet Paulhaguet
Concours de pétanque | Paulhaguet Paulhaguet vendredi 29 mai 2026.
Paulhaguet
Concours de pétanque | Paulhaguet
Le Bourg Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’amicale Laïque de Paulhaguet organise son concous de pétanque en semi-nocturne. Inscriptions dès 18h30 buvette et sandwichs sur place.
12€ la doublette.
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Le Bourg Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepaulhaguet@orange.fr
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English :
The Amicale Laïque de Paulhaguet organizes its semi-nocturnal pétanque concous. Registration from 6:30 pm. Refreshment bar and sandwiches on site.
12? per doublette.
L’événement Concours de pétanque | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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